Стоимость нефти Brent впервые с 5 мая превысила $110 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне впервые с 5 мая превысила отметку в 110 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На пике, в 01:00 по московскому времени, июньский фьючерс подорожал на 1,91 процента, достигнув 111,35 за баррель. К 01:20 мск рост замедлился: цена составила 110,40 — плюс 1,04 процента к предыдущему закрытию.

Ранее Life.ru писал, что мировой энергетический кризис, вызванный военным конфликтом вокруг Ирана, переходит в новую, более рискованную фазу. Около 80 стран уже ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. Это происходит в преддверии летнего сезона, когда традиционно растёт потребление электроэнергии для работы кондиционеров и увеличивается туристический трафик, что создаст дополнительный спрос на запасы сырой нефти, бензина, дизельного и авиационного топлива.