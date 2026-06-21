Россияне стали в два раза чаще вкладываться в золото и серебро

Российские частные инвесторы заметно увеличили интерес к драгоценным металлам — объём вложений вырос в 2,3 раза. Такие данные привела РИА «Новости» директор по рынкам валюты и драгметаллов Московской биржи Арина Кострюкова.

Она отметила, что на бирже растёт число активных физических лиц, работающих с этим сегментом. С начала 2025 года доля инвестиций частных клиентов в драгметаллы увеличилась в 2,3 раза по сравнению с общим объёмом их вложений во все инструменты Московской биржи.

Главный драйвер спроса — золото. На него приходится 76% всех инвестиций физлиц в драгметаллы. Ещё 22% занимает серебро, оставшаяся доля распределена между другими металлами.

Развитие рынка не ограничивается розницей. В 2026 году Московская биржа запустила внебиржевой режим с анонимным запросом котировок. В мае в этом формате прошли первые сделки по золоту с участием крупнейших золотодобывающих компаний. Параллельно заработали фиксинги на серебро, платину и палладий, которые отражают цену, сформированную в ходе торгов в конкретный момент времени.

Кострюкова подчеркнула, что рынок драгметаллов остаётся стратегическим направлением развития биржи. Частным инвесторам доступны операции с золотом, серебром, платиной и палладием, при этом каждый грамм обеспечен физическим металлом, хранящимся в хранилище.

Кстати, ранее россиянам рекомендовали не концентрировать все сбережения исключительно в золоте и распределять средства между разными финансовыми инструментами. Такой подход позволяет снизить риски и сделать инвестиционный портфель более устойчивым. Эксперты отмечают, что заранее предсказать, будет ли установлен рекорд по покупке физического золота в текущем году, сложно — ситуация на рынке остаётся волатильной и зависит от множества факторов.