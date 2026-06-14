Кабалоев: Чаще всего россияне покупают золото слитками по 10 и 100 граммов
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Чаще всего россияне покупают слитки золота по десять и сто граммов, рассказал журналистам глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев. Также интересуют граждан экземпляры по одному грамму.
«Самый популярный номинал – это 10 и 100 граммов», — сказал собеседник РИА «Новости». Более мелкие объёмы пользуются популярностью у тех, кто только начинает инвестировать или хочет сделать подарок.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал оптимальный для бизнеса курс доллара. По его словам, речь идёт о диапазоне в 80-85 рублей.
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