Кабалоев: Чаще всего россияне покупают золото слитками по 10 и 100 граммов

Чаще всего россияне покупают слитки золота по десять и сто граммов, рассказал журналистам глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев. Также интересуют граждан экземпляры по одному грамму.

«Самый популярный номинал – это 10 и 100 граммов», — сказал собеседник РИА «Новости». Более мелкие объёмы пользуются популярностью у тех, кто только начинает инвестировать или хочет сделать подарок.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал оптимальный для бизнеса курс доллара. По его словам, речь идёт о диапазоне в 80-85 рублей.