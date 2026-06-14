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Регион
14 июня, 11:07

Кабалоев: Чаще всего россияне покупают золото слитками по 10 и 100 граммов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Чаще всего россияне покупают слитки золота по десять и сто граммов, рассказал журналистам глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев. Также интересуют граждан экземпляры по одному грамму.

«Самый популярный номинал – это 10 и 100 граммов», сказал собеседник РИА «Новости». Более мелкие объёмы пользуются популярностью у тех, кто только начинает инвестировать или хочет сделать подарок.

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Матвей Константинов
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