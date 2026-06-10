Глава РСПП Шохин назвал комфортным для бизнеса курс 80–85 рублей за доллар

Российский бизнес считает комфортным курс рубля в диапазоне 80–85 за доллар. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Оценки показывают, что курс 80-85 [рублей за доллар] — об этом многие в кулуарах и на сессиях Петербургского форума говорили, — был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом», — сказал он.

Отдельно он отметил позицию бизнеса по ключевой ставке: компании рассчитывают на её дальнейшее снижение в течение года. РСПП ожидает, что к концу года показатель может опуститься до однозначного уровня — ниже 10% годовых. В организации связывают такие ожидания с необходимостью удешевления кредитов и поддержки инвестиционной активности.

Ранее Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2026 года, зафиксировав заметное укрепление рубля. Стоимость доллара снижена до 71,7318 рубля, что на 1 рубль 53 копейки ниже предыдущего значения. Европейская валюта подешевела ещё сильнее: курс евро опустился на 2 рубля 50 копеек и составил 82,7785 рубля.