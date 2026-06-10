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Регион
10 июня, 14:52

Глава РСПП Шохин назвал комфортным для бизнеса курс 80–85 рублей за доллар

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Российский бизнес считает комфортным курс рубля в диапазоне 80–85 за доллар. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«Оценки показывают, что курс 80-85 [рублей за доллар] — об этом многие в кулуарах и на сессиях Петербургского форума говорили, — был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом», — сказал он.

Отдельно он отметил позицию бизнеса по ключевой ставке: компании рассчитывают на её дальнейшее снижение в течение года. РСПП ожидает, что к концу года показатель может опуститься до однозначного уровня — ниже 10% годовых. В организации связывают такие ожидания с необходимостью удешевления кредитов и поддержки инвестиционной активности.

С 15 июня наступит переломный момент для доллара. Каким будет курс рубля на следующей неделе
С 15 июня наступит переломный момент для доллара. Каким будет курс рубля на следующей неделе

Ранее Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2026 года, зафиксировав заметное укрепление рубля. Стоимость доллара снижена до 71,7318 рубля, что на 1 рубль 53 копейки ниже предыдущего значения. Европейская валюта подешевела ещё сильнее: курс евро опустился на 2 рубля 50 копеек и составил 82,7785 рубля.

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Милена Скрипальщикова
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