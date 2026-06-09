ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России установил официальные курсы валют на 10 июня 2026 года. Доллар, евро и юань заметно подешевели к рублю.

Курс доллара снижен до 71,7318 рубля. Это на 1 рубль 53 копейки меньше предыдущего значения. Евро опустился ещё сильнее. Официальный курс европейской валюты понижен на 2 рубля 50 копеек и составил 82,7785 рубля.

Юань также потерял позиции. Его курс снизили на 19,95 копейки — до 10,5831 рубля. Официальные значения ЦБ используются для расчётов, бухгалтерии, налогов и других финансовых операций.

Ранее Life.ru писал, что ЦБ изменил порядок расчёта официального курса евро к рублю. Теперь его будут рассчитывать на основе двух показателей: курса доллара США к рублю и курса евро к доллару по данным Европейского центрального банка на тот же момент времени.