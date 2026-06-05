Центробанк изменил порядок расчёта официального курса евро к рублю

Банк России с 8 июня изменит порядок расчёта официального курса евро к рублю. Теперь регулятор будет определять его по состоянию на 15:30 мск текущего рабочего дня.

Как сообщили в ЦБ, курс евро к рублю будут рассчитывать на основе двух показателей: курса доллара США к рублю и курса евро к доллару по данным Европейского центрального банка на тот же момент времени.

При этом порядок расчёта официального курса доллара к рублю не изменится. Он по-прежнему будет формироваться на основе отчётности кредитных организаций по межбанковским конверсионным операциям на внебиржевом валютном рынке.

Сейчас Банк России обычно публикует официальные курсы валют на своём сайте до 18:00 мск. Новый подход должен сделать расчёт курса евро более привязанным к актуальной рыночной картине в течение дня.

Ранее Life.ru писал, что рубль, по оценке аналитиков, может перейти к более заметным колебаниям после периода почти непрерывного укрепления, который продолжался со второй декады марта. Только в мае российская валюта выросла к юаню почти на 4,5%, а к доллару — на 4,9%. Однако в первые дни июня рубль начал снижаться: к юаню — до 10,76 рубля, к доллару — до 73,09 рубля. Подробнее о событиях, которые могут повлиять на курс на следующей неделе, — в материале Life.ru.