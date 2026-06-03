Минфин с 5 по 6 июня направит на покупку валюты и золота 208,2 млрд рублей

Министерство финансов РФ в период с 5 июня по 6 июля направит на приобретение иностранной валюты и драгоценного металла 208,2 миллиарда рублей. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

«Ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2026 года в размере 220,2 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого <...> по итогам мая 2026 года составило -12,0 млрд руб. Таким образом, совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 208,2 млрд руб», — сказано в публикации.

Ежедневный объём операций, как уточнили в министерстве, составит в эквиваленте 9,9 миллиарда рублей. Действия Минфина осуществляются в рамках бюджетного правила. Средства пойдут на покупку как валюты, так и золота.

Ранее статс-секретарь — заместитель главы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что ведомство пока не рассматривает повышение федерального инвестиционного налогового вычета выше нынешних 3%. По его словам, решение о параметрах будет приниматься ближе к концу года в ходе бюджетного планирования на следующий период, а до этого министерство намерено проанализировать текущую ситуацию.