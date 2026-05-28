Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 18:46

Минфин России не рассматривает повышение федерального инвествычета с 3%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министерство финансов России в настоящее время не рассматривает возможность увеличения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) с текущих 3%. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, Минфин намерен проанализировать ситуацию в течение года и принять решение о параметрах вычета ближе к концу года, при планировании бюджета на следующий год.

«Позиция Минфина сейчас, что пока надо мониторить этот год, принимать решение о параметрах ближе к концу года, когда будет планироваться бюджет на следующий год», — сказал Сазанов журналистам.

Минфин России не рассматривает вопрос о введении налога на сверхприбыль
Минфин России не рассматривает вопрос о введении налога на сверхприбыль

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил о разработке ведомством законодательных предложений для гарантированного и непрерывного выполнения бюджетных обязательств — независимо от того, как сложится внешнеполитическая обстановка. В качестве главной причины министр назвал нарастающую нестабильность в глобальных процессах, в особенности из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar