Силуанов: Параметры бюджета скорректируют из-за внешних факторов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин подготовил законодательные предложения для бесперебойного исполнения обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Причина – растущая неопределённость в мире, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Это требует от нас оперативно и гибко реагировать на возможные вызовы в ходе исполнения бюджета. Поэтому Минфин подготовил законодательные предложения, целью которых является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов», – отметил министр в интервью «Коммерсанту».

По его словам, корректировка параметров бюджета связана с изменением макроэкономических условий по сравнению с ранее планировавшимися, а также с необходимостью дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях.

«Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок», – подчеркнул Силуанов.

Глава Минфина отметил, что за последние два года были приняты решения по укреплению доходов, ведётся работа по «обелению» экономики, что расширяет налоговую базу. При этом после быстрого роста доходов в расходовании бюджета нужно проявлять сдержанность.

Исполнение социальных обязательств и обеспечение безопасности страны – абсолютно приоритетные статьи. Остальные расходы анализируются индивидуально: смотрят на экономическую отдачу, достижение результатов и влияние на благополучие граждан.

Весной поправок в закон о бюджете не планируется. Однако все вопросы исполнения бюджета, включая перераспределение ассигнований и приоритизацию расходных обязательств, отрабатываются с парламентской комиссией.

«То есть парламентский контроль работает в полной мере», – заключил Силуанов.

Ранее Life.ru писал, что Минфин рассматривает возможность ужесточения условий программы семейной ипотеки. С 1 июля льготные кредиты могут стать более дорогими для родителей, не состоящих в официальном браке или проживающих отдельно от своих детей. Повышение ставки обсуждается в двух сценариях: когда второй родитель оформляет отдельную ипотеку, а также если заёмщик не зарегистрирован с ребёнком по одному адресу.