Минфин хочет повысить ставки по семейной ипотеке для неженатых пар

Министерство финансов России рассматривает возможность ужесточения условий программы семейной ипотеки. Начиная с 1 июля льготные кредиты могут стать более дорогими для родителей, не состоящих в официальном браке или проживающих отдельно от своих детей. Об этом пишет «Московская перспектива» со ссылкой на письмо замглавы Минстроя Никиты Стасишина в правительство.

Ведомство обсуждает повышение процентной ставки в двух сценариях: когда второй родитель оформляет отдельную ипотеку, а также если заёмщик не зарегистрирован официально и не зарегистрирован с ребёнком по одному адресу. Нововведения могут коснуться кредитных договоров, заключённых после февраля текущего года.

К слову, с 1 февраля действует правило: только одна льготная ипотека на одну семью. Ранее каждый из супругов мог оформить такой кредит независимо друг от друга. В Минстрое поддержали инициативу, но настаивают, что изменения не должны затронуть уже выданные займы. Как именно изменится ставка и как будут контролировать соблюдение новых требований, пока неясно.

Ранее сообщалось, что наиболее приемлемый вариант модернизации семейной ипотеки будет выбран по итогам социологического опроса до 1 июля 2026 года. Совместно с Минфином и Администрацией президента подготовлено несколько вариантов изменений, и для выбора предпочтительного запущен социологический опрос.