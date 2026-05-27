27 мая, 11:23

Минфин России не рассматривает вопрос о введении налога на сверхприбыль

Обложка © Life.ru

Министерство финансов России в настоящее время не ведёт дискуссий о введении налога на сверхприбыль (windfall tax). Об этом журналистам сообщил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

По словам чиновника, соответствующие решения пока не принимались, а сам вопрос не обсуждается. Сначала необходимо сформировать расходную базу на ближайшую трёхлетку (2027–2029 годы) и оценить будущие поступления в бюджет.

Сазанов пояснил, что после подготовки макропрогноза Минэкономразвития станет понятно, потребуется ли донастройка налоговой системы в целом. В комплексе будут рассмотрены все доходы и расходы казны, и только в ведомстве примут соответствующее решение.

Силуанов заявил, что России нельзя допускать слабину в финансах

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил о разработке ведомством законодательных предложений для гарантированного и непрерывного выполнения бюджетных обязательств — независимо от того, как сложится внешнеполитическая обстановка. В качестве главной причины министр назвал нарастающую нестабильность в глобальных процессах, в особенности из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Юрий Лысенко
