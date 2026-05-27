Силуанов заявил, что России нельзя допускать слабину в финансах

Россия не должна допускать слабины в финансах, потому что резервы не являются бесконечными, а текущие условия в мировой экономике не самые благополучные. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту». По его словам, важно, чтобы власти продолжали работать над принятием мер по устойчивости бюджета.

«Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст», — подчеркнул министр.

По его словам, рост «в деньгах» оказался для бюджета более чем в 2,3 раза. Власти всегда очень аккуратно подходили к планированию расходов, также в сложные периоды привлекались резервы. Сейчас идёт процесс укрепления доходной части бюджета, а в отношении затрат действует принцип «сдержанности».

Силуанов отметил, что особое внимание будет уделяться налоговым проблемам. Так, мимо «кассы» проходят многие импортные товары из третьих стран, с них не платятся пошлины и НДС. Ущерб для бюджета оценивается в сотни миллиардов рублей.

При этом, по словам чиновника, в 2025 году сборы налога на прибыль и НДФЛ в федеральный бюджет увеличились на 90%. Предстоит проанализировать и условия работы предпринимателей, чтобы выровнять условия конкуренции, добавил он. И, наконец, основная цель для экономики — это рост доходов граждан.

Также министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин подготовил законодательные предложения для бесперебойного исполнения обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Причина – растущая неопределённость в мире, особенно на фоне конфликта на Ближнем Востоке.