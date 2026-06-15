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Регион
15 июня, 06:16

«Не кладите все яйца в одну корзину»: Россиянам подсказали, как правильно инвестировать в золото

Глава «Росвекселя» Кабалоев посоветовал не хранить все сбережения в золоте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Россиянам порекомендовали не хранить все сбережения только в золоте: стоит распределять деньги между разными активами. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал глава компании «Росвексель» Осман Кабалоев.

«Я порекомендовал бы диверсифицировать инвестиционный портфель и не класть все яйца в одну корзину», — сказал он.

Кабалоев добавил, что сложно предсказать, будет ли в этом году рекорд по покупке физического золота. В России добывается больше 330 тонн золота, и в ближайшие годы эксперты ждут роста добычи.

Глава «Росвекселя» также посоветовал покупать золото у компаний, которые специализируются именно на этом активе. Работа с золотом требует высокой ответственности, особенно перед клиентом. На вопрос о покупке золота на маркетплейсах он ответил, что с точки зрения цены, гарантий и юридической защиты лучше обращаться к профильным компаниям.

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Ранее Осман Кабалоев рассказывал, что россияне чаще всего покупают золотые слитки весом 10 и 100 граммов. Также граждане интересуются слитками по одному грамму. Самый популярный размер — 10 и 100 граммов. Мелкие слитки обычно выбирают те, кто только начинает вкладывать деньги в золото или хочет сделать такой подарок.

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Наталья Афонина
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