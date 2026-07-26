Названо крупнейшее месторождение золота в России

Крупнейшим золотым месторождением России признан Сухой Лог в Иркутской области. Его запасы оцениваются более чем в 2,7 тысячи тонн драгоценного металла. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минприроды РФ.

В тройку самых крупных также вошли Наталкинское месторождение в Магаданской области с запасами около 1,385 тысячи тонн. Ещё одним крупным источником драгоценного металла является Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае. Его запасы оцениваются примерно в 949,4 тонны. В Минприроды уточнили, что три крупнейших месторождения вместе содержат более 30% всех запасов золота, учтённых в России.

Ранее стало известно о крупнейшем месторождении рудного золота, обнаруженном в России в 2025 году. Им стало Федоровско-Кедровское месторождение, расположенное на границе Хакасии и Кемеровской области. Общий объём запасов драгоценного металла оценивается примерно в 28 тонн.