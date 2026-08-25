НПЗ «Конденсат» в Казахстане будет отправлять в Россию часть топлива из её нефти

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» начнёт принимать российскую нефть и отправлять обратно в РФ около 70% произведённых из неё бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«На сегодняшний момент у нас договорённость есть, что до 30% будет оставаться в Казахстане востребованных нефтепродуктов: бензина и дизеля, остальное будет отправляться в Россию», — сказал министр на брифинге в Астане.

По словам Аккенженова, договорённости были достигнуты после официального обращения российского Минэнерго. Таким образом, российское сырьё будет перерабатываться на казахстанском предприятии по давальческой схеме, после чего основная часть готового топлива вернётся на рынок РФ.

НПЗ «Конденсат» расположен рядом с Карачаганакским месторождением в Западно-Казахстанской области. Предприятие рассчитано прежде всего на переработку лёгкой нефти и газового конденсата, а его производственная мощность достигает 850 тысяч тонн сырья в год.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в начале июля Казахстан выразил готовность поставлять бензин и дизельное топливо в Россию при наличии официального запроса и свободных объёмов. В Минэнерго республики тогда подчёркивали, что такие поставки могут осуществляться на взаимовыгодных коммерческих условиях. Теперь российская сторона направила обращение, а схема получила более конкретные очертания — с переработкой российского сырья на НПЗ «Конденсат».