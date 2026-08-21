Кабмин поручил оптимизировать графики ремонтов российских НПЗ

Российские власти намерены скорректировать сроки плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить вероятность дефицита топлива. Об этом рассказали в пресс-служба кабмина.

Соответствующая задача была поставлена на совещании, которое провёл вице-премьер Александр Новак. Участниками встречи стали представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Совета Федерации, Государственной думы, руководители регионов и отраслевых компаний.

В кабмине пояснили, что оптимизация графиков ремонтных работ необходима для минимизации рисков сокращения предложения на топливном рынке. Новак в свою очередь выразил ожидание, что ряд заводов завершит ремонтные мероприятия уже в ближайшее время, после чего ситуация со снабжением заметно улучшится.

Ранее Александр Новак заявил, что правительство рассчитывает на стабилизацию ситуации на топливном рынке после завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Новак пояснил, что в ближайшее время несколько НПЗ должны выйти из ремонтов. По его словам, возвращение предприятий к штатному режиму работы существенно улучшит ситуацию с обеспечением топливом по всей стране.