Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 17:53

Кабмин поручил оптимизировать графики ремонтов российских НПЗ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские власти намерены скорректировать сроки плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить вероятность дефицита топлива. Об этом рассказали в пресс-служба кабмина.

Соответствующая задача была поставлена на совещании, которое провёл вице-премьер Александр Новак. Участниками встречи стали представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Совета Федерации, Государственной думы, руководители регионов и отраслевых компаний.

В кабмине пояснили, что оптимизация графиков ремонтных работ необходима для минимизации рисков сокращения предложения на топливном рынке. Новак в свою очередь выразил ожидание, что ряд заводов завершит ремонтные мероприятия уже в ближайшее время, после чего ситуация со снабжением заметно улучшится.

Новак заявил о начале импорта топлива в Россию
Новак заявил о начале импорта топлива в Россию

Ранее Александр Новак заявил, что правительство рассчитывает на стабилизацию ситуации на топливном рынке после завершения плановых ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. Новак пояснил, что в ближайшее время несколько НПЗ должны выйти из ремонтов. По его словам, возвращение предприятий к штатному режиму работы существенно улучшит ситуацию с обеспечением топливом по всей стране.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Ситуация с бензином
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar