Новак заявил о начале импорта топлива в Россию

Россия начала импортировать топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. В беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным зампред федерального правительства заверил, что власти будут делать всё, чтобы ситуация улучшилась.

«В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас ещё пошёл импорт», — сказал Новак.

Ранее Александр Новак высказался о текущей ситуации с автомобильным топливом в России. По словам вице-премьера, в отдельных регионах сохраняются сложности с обеспечением, однако власти принимают необходимые меры.