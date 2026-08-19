«Работа идёт»: Новак ответил на главный вопрос автомобилистов о бензине

В отдельных регионах России по-прежнему сохраняются сложности с обеспечением бензином, однако власти принимают меры для стабилизации ситуации. Об этом вице-премьер Александр Новак рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Кадры разговора опубликованы в Telegram-канале «ЗАРУБИН».

Новак дал понять, что ситуация находится в постоянной работе правительства. В регионы, где сохраняются перебои, направляют дополнительные объёмы топлива, а профильные ведомства и нефтяные компании контролируют снабжение АЗС.

«Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе. Мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап с напряжённой ситуацией на рынке», — сказал Новак.

Накануне вице-премьер провёл отдельное совещание по внутреннему топливному рынку. По его итогам он поручил оперативно устранять возникающие дисбалансы, усиливать поставки в проблемные регионы и не допускать резких скачков цен.

Особое внимание власти уделяют розничной стоимости бензина и обеспечению горючим сельхозпроизводителей. ФАС параллельно проверяет случаи необоснованного повышения цен на АЗС.