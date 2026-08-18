Новак поручил не допускать скачков цен на бензин в российских регионах

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за снабжением российских регионов топливом и не допускать резких скачков цен. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке.

Особое внимание поручено уделить розничным ценам на АЗС и стоимости горючего для сельхозпроизводителей. При возникновении локальных дисбалансов их должны оперативно устранять.

По данным Минэнерго, в ряде субъектов сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива. Крупные нефтяные компании увеличивают отгрузки в наиболее уязвимые регионы. При этом в Минсельхозе заявили, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объёме, а уборочная кампания идёт штатно.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв рассказал, что бензин на российских заправках есть, однако проблема с очередями на АЗС сохраняется. По его словам, власти знают об очередях, которые продолжают возникать на отдельных заправках.