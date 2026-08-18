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Регион
18 августа, 16:02

Новак поручил не допускать скачков цен на бензин в российских регионах

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за снабжением российских регионов топливом и не допускать резких скачков цен. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке.

Особое внимание поручено уделить розничным ценам на АЗС и стоимости горючего для сельхозпроизводителей. При возникновении локальных дисбалансов их должны оперативно устранять.

По данным Минэнерго, в ряде субъектов сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива. Крупные нефтяные компании увеличивают отгрузки в наиболее уязвимые регионы. При этом в Минсельхозе заявили, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объёме, а уборочная кампания идёт штатно.

ФАС взялась за цены и поставки топлива ещё в четырёх регионах России
ФАС взялась за цены и поставки топлива ещё в четырёх регионах России

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилёв рассказал, что бензин на российских заправках есть, однако проблема с очередями на АЗС сохраняется. По его словам, власти знают об очередях, которые продолжают возникать на отдельных заправках.

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Александра Вишнякова
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