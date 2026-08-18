Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 14:04

ФАС взялась за цены и поставки топлива ещё в четырёх регионах России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Федеральная антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка сразу в четырёх регионах России. Претензии затронули компании в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях.

В Геническом округе Херсонской области один из операторов, по данным ФАС, необоснованно изменил стоимость бензина и дизельного топлива. После вмешательства антимонопольщиков компания уже снизила цены и направила подтверждающие документы.

На Сахалине предупреждение получила компания «Альтус». Ведомство усмотрело признаки необоснованного установления цен на бензин, поставляемый в регион.

«Дизель есть везде»: Цивилёв рассказал о борьбе с очередями на российских заправках
«Дизель есть везде»: Цивилёв рассказал о борьбе с очередями на российских заправках

В Тюменской области претензии возникли к ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». Компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставки топлива, поэтому теперь должна рассмотреть и согласовать их на август 2026 года.

В Тверской области ФАС потребовала от компании «Эгида» привести розничную стоимость топлива к экономически обоснованному уровню. По данным службы, оператор изменил цены на своих АЗС с начала июня.

Контроль за топливным рынком в последние месяцы усилился. Сейчас антимонопольная служба рассматривает 41 дело, ещё по 68 эпизодам участникам рынка выданы предупреждения.

Спрос на бензин вырос в Краснодаре из-за туристов, возвращающихся из отпуска
Спрос на бензин вырос в Краснодаре из-за туристов, возвращающихся из отпуска

Ранее Life.ru сообщал, что только за лето ФАС возбудила 30 дел против владельцев АЗС и других участников топливного рынка — почти втрое больше, чем за первые пять месяцев года. Ведомство обращает особое внимание на резкое повышение цен и возможные нарушения правил конкуренции.

Больше новостей о ценах, внутреннем рынке и решениях российских ведомств — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Ситуация с бензином
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar