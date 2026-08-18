ФАС взялась за цены и поставки топлива ещё в четырёх регионах России

Федеральная антимонопольная служба выдала новые предупреждения участникам топливного рынка сразу в четырёх регионах России. Претензии затронули компании в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях.

В Геническом округе Херсонской области один из операторов, по данным ФАС, необоснованно изменил стоимость бензина и дизельного топлива. После вмешательства антимонопольщиков компания уже снизила цены и направила подтверждающие документы.

На Сахалине предупреждение получила компания «Альтус». Ведомство усмотрело признаки необоснованного установления цен на бензин, поставляемый в регион.

В Тюменской области претензии возникли к ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». Компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставки топлива, поэтому теперь должна рассмотреть и согласовать их на август 2026 года.

В Тверской области ФАС потребовала от компании «Эгида» привести розничную стоимость топлива к экономически обоснованному уровню. По данным службы, оператор изменил цены на своих АЗС с начала июня.

Контроль за топливным рынком в последние месяцы усилился. Сейчас антимонопольная служба рассматривает 41 дело, ещё по 68 эпизодам участникам рынка выданы предупреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что только за лето ФАС возбудила 30 дел против владельцев АЗС и других участников топливного рынка — почти втрое больше, чем за первые пять месяцев года. Ведомство обращает особое внимание на резкое повышение цен и возможные нарушения правил конкуренции.