ФАС за лето завела 30 дел против владельцев АЗС и выдала 68 предупреждений

Федеральная антимонопольная служба резко усилила проверки нефтяных компаний и независимых АЗС на фоне перебоев с топливом. С начала лета ведомство возбудило почти втрое больше дел, чем за первые пять месяцев года, сообщили «Известиям» в ФАС.

Сейчас на рассмотрении находятся 41 дело, ещё по 68 эпизодам выданы предупреждения. Претензии регулятора связаны с возможными картельными соглашениями и злоупотреблением доминирующим положением. Особое внимание ФАС уделяет случаям резкого повышения цен на АЗС и другим нарушениям на топливном рынке. При том именно летом было возбуждено 30 дел — почти в три раза больше, чем за первые пять месяцев года.

Ситуация с доступностью бензина отличается от региона к региону. Собеседник «Известий» в отрасли объяснил это в том числе логистикой: при достаточных общих объёмах производства доставить необходимое количество бензина в отдельные субъекты оказывается сложнее.

Власти уже используют различные меры для стабилизации рынка. В конце июля правительство решило продлить запрет на экспорт бензина до конца 2026 года. Ограничения распространили как на производителей, так и на других участников рынка, чтобы увеличить предложение топлива внутри страны.