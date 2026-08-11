Ради стабильности на АЗС: Власти продлили особый режим продаж бензина на бирже

Правительство России сохранило сниженный норматив обязательных биржевых продаж бензина на уровне 10% до конца 2026 года. Такое решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка, сообщила пресс-служба кабмина.

Льготный режим будет действовать с 30 сентября по 31 декабря. При выполнении норматива нефтяным компаниям разрешат учитывать топливо, проданное через адресные биржевые сделки и отдельные внебиржевые контракты.

Речь идёт о поставках сельхозпроизводителям, участникам северного завоза, строительным компаниям и РЖД.

«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, обеспечения бензином и дизелем стратегически важных категорий потребителей», — пояснили в правительстве.

Норматив для бензина пятого экологического класса временно снизили с 15 до 10% ещё в начале июля. Для дизельного топлива обязательная доля биржевой реализации составляет 16%, авиакеросина — 11%, а сжиженных углеводородных газов — 7,5%.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве и Подмосковье за неделю снизились средние цены на АИ-92, АИ-95 и дизель. Сильнее всего подешевел АИ-95 — на 19 копеек, до 75,50 рубля за литр. Дизель же снизился до 82,15 рубля, АИ-92 — до 68,88 рубля. Однако некоторые позиции всё же подорожали.