Кабмин временно ослабил требования к экоклассу бензина ради стабильности рынка

Кабинет министров разрешил до 1 июля 2027 года выпуск и обращение автомобильного бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. О принятии соответствующего постановления сообщили в Минэнерго РФ.

Документ допускает производство, ввоз и продажу топлива упомянутых категорий. Одновременно утратило силу прежнее решение, позволявшее до конца 2026 года использовать бензин класса К5 с повышенным содержанием серы.

В ведомстве подчеркнули временный характер нововведения. Принятая мера направлена на стабильное снабжение внутреннего рынка и предотвращение возможного дефицита в условиях корректировки логистических цепочек и технологических ограничений. О долгосрочном пересмотре экологических требований речи не идёт.

На автозаправочных станциях появится наглядная информация об экологическом классе реализуемого топлива. Это даст гражданам возможность делать осознанный выбор между Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Дополнительные объёмы бензина позволят сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски перебоев с поставками.

Ранее технический директор сети автосервисов пояснил, что жаркая погода сама по себе не превращает АЗС в очаг возгорания, но многократно повышает риски для водителей, пренебрегающих правилами безопасности. Основная угроза исходит от паров бензина, которые при температуре выше 25 градусов испаряются активнее и создают взрывоопасное облако. При заправке с работающим двигателем или включённой электроникой источником зажигания может стать искра от неисправной проводки, статики либо перегретого выхлопа. Особенно высок риск при наличии неполадок в высоковольтной цепи.