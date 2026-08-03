Водителям раскрыли, в каких случаях авто может загореться на АЗС в жару

Жаркая погода сама по себе не превращает автозаправочную станцию в очаг возгорания, однако она многократно повышает риски для водителей, игнорирующих элементарные правила. Технический директор сети автосервисов Никита Родионов объяснил, что основная опасность кроется в парах бензина, которые при температуре выше 25 градусов испаряются активнее, создавая взрывоопасное облако.

Эксперт объяснил в беседе с RG.ru, что в жару топливо в баке нагревается, создавая пары, которые могут выходить наружу при заправке, и в случае источника зажигания, например искры от статики или открытого огня, облако паров может вспыхнуть. Он предупредил, что особенно опасна заправка с работающим двигателем или включённым электрооборудованием, когда неисправная проводка или перегретый выхлоп могут дать искру.

Риск возрастает при наличии неисправностей в высоковольтной цепи. Особое внимание специалист уделил статическому электричеству. Сухой воздух, синтетическая одежда и многократные выходы из автомобиля могут накопить заряд, который при контакте с пистолетом вызывает искру.

Чтобы этого избежать, Родионов советует перед заправкой обязательно прикоснуться к металлической части кузова или колонки, не возвращаться в салон во время процесса и не пользоваться электронными устройствами рядом с горловиной. Он подчеркнул, что соблюдение правил сводит риск к минимуму. Опасность возникает только при отсутствии мер предосторожности.

«Риск становится ощутимым лишь там, где сходятся несколько факторов: высокая температура, интенсивное испарение топлива, попадание топлива на горячие элементы, работающий двигатель, открытый огонь, электронные устройства, синтетическая одежда и отсутствие элементарных мер предосторожности», — отметил эксперт.

Для снижения рисков он рекомендует глушить двигатель, не курить и не использовать вейпы рядом с горловиной, а также избегать хранения канистр с бензином в салоне или багажнике. В случае сомнений в своих действиях лучше обратиться к оператору АЗС — его спецодежда и регламенты предназначены для минимизации опасности. Соблюдение этих простых мер делает автомобиль безопасным даже в самую сильную жару.

Ранее россиянам объяснили, что самый серьёзный ущерб от плохого бензина наносится не форсункам, а масляной системе, поскольку сера в топливе при сгорании образует кислоты, которые масло нейтрализует через щелочные присадки, но их запас, рассчитанный на 7–10 тысяч км, при сернистом топливе истощается уже к 3–5 тысячам. После этого возникает кислая среда, вызывающая коррозию вкладышей, износ колец и нагар.