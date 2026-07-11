Как безопасно отбуксировать машину при поломке в жару: советы эксперта

Летняя жара и внезапные поломки на дороге становятся серьёзным испытанием для любого автомобилиста. Как вести себя, если мотор заглох посреди трассы, и чем опасен климат-контроль, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Если машина встала, паниковать не стоит. Первым делом нужно аккуратно припарковаться у обочины, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать службу аварийных комиссаров. По словам эксперта в комментарии «Радио 1», они прибудут в течение 15 минут и либо поделятся топливом, либо отбуксируют до ближайшей заправки.

При самостоятельной буксировке Васильев призвал не экономить на тросе. Канат, который рвётся от детской коляски, не подойдёт — нужна динамическая стропа из внедорожного арсенала, способная выдержать нагрузку выше веса автомобиля. Кроме того, важно знать, где находится гнездо для проушины и какая там резьба. Трос всегда следует держать в натяжении, избегая рывков, а ногу — на тормозе, чтобы не спровоцировать ДТП с буксирующим.

Среди трёх главных летних рекомендаций — следить за давлением в шинах, поскольку даже небольшая потеря давления заметно увеличивает расход топлива, и не злоупотреблять климат-контролем: он создаёт лишнюю нагрузку на двигатель, что грозит перегревом. И главное — скорректировать стиль вождения, поставив безопасность выше скорости.

А ещё водителей предупредили, что во время гроз и ливней, которые накроют Московский регион 11–12 июля, главная угроза для машин — падающие деревья, град и подтопления, а не молния. Металлический кузов защищает людей внутри по принципу «клетки Фарадея». Специалист посоветовал не парковаться под старыми деревьями и рекламными щитами, а при штормовом предупреждении убрать авто заранее.