Роскачество: При затоплении машины важно зафиксировать это и не заводить мотор

Автомобилистам рассказали, как защитить свою машину от затопления во время аномальных осадков и что делать, если вода всё же попала в машину. Проблема может возникнуть не только у водоёмов, но и на городских парковках из-за забитых ливнёвок или протечек. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.

Первое правило: не заводить мотор!

Если есть подозрение, что вода попала в двигатель, запускать его категорически запрещено — это может привести к гидроудару и дорогому капитальному ремонту. Лучше сразу отключить аккумулятор, сняв клеммы, и вызвать эвакуатор. В сервисе специалисты оценят повреждения и предложат план восстановления.

Фиксируйте всё на фото и видео

Перед эвакуацией нужно сделать снимки и видео: общий план места парковки, номер машины, уровень воды, следы в салоне, багажнике и под капотом. Это пригодится для страховой или для претензий к ответственным службам.

Если машина залита на паркинге — отвечает управляющая компания

За сохранность авто на платных или административных парковках отвечает управляющая организация. Если затопление произошло из-за протечки крыши, прорыва труб или неисправной дренажной системы, владелец может требовать компенсацию. Исключение — форс-мажор, например, стихийное бедствие.

Что делать во дворе?

Если машина залита из-за бездействия УК, ТСЖ или муниципалитета (забитые ливнёвки), алгоритм тот же: фиксируйте повреждения и пишите жалобу в ответственную организацию.

Когда страховая выплатит компенсацию?

По КАСКО деньги можно получить, если: водитель не пытался завести залитый мотор (это нарушение, за которое не платят);

в полисе прописан риск затопления.

В зонах с частыми дождями в Роскачестве советуют выбирать расширенное покрытие.

Что делать, если страховая отказывает или службы не признают вину?

В спорных случаях стоит провести независимую экспертизу — она установит причину и масштаб повреждений. Экспертиза платная, но если выиграете дело в суде, расходы могут взыскать с виновной стороны.

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