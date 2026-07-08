Роскачество: При затоплении машины важно зафиксировать это и не заводить мотор
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat
Автомобилистам рассказали, как защитить свою машину от затопления во время аномальных осадков и что делать, если вода всё же попала в машину. Проблема может возникнуть не только у водоёмов, но и на городских парковках из-за забитых ливнёвок или протечек. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Роскачества.
Первое правило: не заводить мотор!
Если есть подозрение, что вода попала в двигатель, запускать его категорически запрещено — это может привести к гидроудару и дорогому капитальному ремонту. Лучше сразу отключить аккумулятор, сняв клеммы, и вызвать эвакуатор. В сервисе специалисты оценят повреждения и предложат план восстановления.
Фиксируйте всё на фото и видео
Перед эвакуацией нужно сделать снимки и видео: общий план места парковки, номер машины, уровень воды, следы в салоне, багажнике и под капотом. Это пригодится для страховой или для претензий к ответственным службам.
Если машина залита на паркинге — отвечает управляющая компания
За сохранность авто на платных или административных парковках отвечает управляющая организация. Если затопление произошло из-за протечки крыши, прорыва труб или неисправной дренажной системы, владелец может требовать компенсацию. Исключение — форс-мажор, например, стихийное бедствие.
Что делать во дворе?
Если машина залита из-за бездействия УК, ТСЖ или муниципалитета (забитые ливнёвки), алгоритм тот же: фиксируйте повреждения и пишите жалобу в ответственную организацию.
Когда страховая выплатит компенсацию?
По КАСКО деньги можно получить, если:
- водитель не пытался завести залитый мотор (это нарушение, за которое не платят);
- в полисе прописан риск затопления.
В зонах с частыми дождями в Роскачестве советуют выбирать расширенное покрытие.
Что делать, если страховая отказывает или службы не признают вину?
В спорных случаях стоит провести независимую экспертизу — она установит причину и масштаб повреждений. Экспертиза платная, но если выиграете дело в суде, расходы могут взыскать с виновной стороны.
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