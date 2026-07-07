​Стоимость авторемонта в России выросла на 11% за полгода

Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей в первой половине 2026 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 13 тысяч рублей. При этом количество заездов осталось прежним, сообщили «Газете.ru» в сети автосервисов.

Структура расходов сместилась: доля услуг увеличилась на 19%, тогда как запчасти подорожали лишь на 9%. В целом рост цен на детали варьировался: расходники для ТО прибавили 9–15%, а редкая электроника и кузовные элементы — до 25%.

Директор автосервиса Татьяна Овчинникова связала удорожание с несколькими факторами: усложнение логистики, валютные колебания и рост налогов. Кроме того, клиенты стали чаще проводить сложные ремонты — по подвеске и тормозам, чтобы продлить ресурс машин. Всё это влияет на итоговую стоимость.

А ранее Life.ru рассказывал, что сотни владельцев Zeekr 9X в РФ встали в очередь на ремонт из-за серьёзного дефекта. Речь идёт о неисправности заднего редуктора. Из-за поломки перестаёт функционировать полный привод, а при движении от задних колёс раздаётся сильный стук.