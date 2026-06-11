Сотни владельцев Zeekr 9X в России встали в очередь на ремонт из-за серьёзного дефекта

Владельцы флагманских кроссоверов Zeekr 9X столкнулись с массовым дефектом. По информации SHOT, проблема затронула каждую пятую машину этой модели, ввезённую в страну.

Речь идёт о неисправности заднего редуктора. Из-за поломки перестаёт функционировать полный привод, а при движении от задних колёс раздаётся сильный стук. Хозяева автомобилей 2025 года выпуска вынуждены надолго оставлять свои транспортные средства в сервисных центрах.

Мастерские предлагают два пути решения. Первый — бюджетный, стоимостью около 300 тысяч рублей: треснувшие корпуса заваривают, однако гарантий на такую работу не дают, и деталь может лопнуть снова.

Второй вариант предполагает приобретение нового узла и его установку. Затраты на это варьируются от 850 тысяч до почти полутора миллиона рублей, при этом главная трудность — длительное ожидание самой запчасти.

На данный момент в очереди на ремонт стоят свыше трёхсот машин. Это примерно 20% от всего объёма Zeekr 9X, завезённого в Россию. Всего в страну попало без малого две тысячи таких кроссоверов, причём большинство из них доставлено по каналам параллельного импорта, минуя официального дилера.

Ранее автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в разговоре с Life.ru предупредил водителей, что тополиный пух способен незаметно причинить вред автомобилю и спровоцировать серьёзные неполадки, назвав одной из главных угроз засорение радиатора. Пух забивается между решётками и формирует плотный слой, из-за которого система хуже справляется с охлаждением двигателя. Славнов пояснил, что скопившаяся «шуба» мешает своевременно понижать температуру охлаждающей жидкости.