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10 июня, 17:58

Belgee временно прекратил продажи своего бестселлера X50 в России

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / RYosha

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / RYosha

Белорусский бренд Belgee приостановил реализацию кроссовера X50 на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

В компании пояснили, что в данный момент реализация этой машины действительно остановлена. Сейчас специалисты анализируют ситуацию на рынке и решают, выпускать ли X50 дальше.

Основное внимание сейчас уделяется другой новинке — недавно стартовали продажи кроссовера Belgee X50+. Именно на нём производитель сделал акцент, тогда как судьба предыдущей версии пока остаётся открытой.

В компании добавили, что изучают различные варианты исполнения X50, а также саму возможность возобновить его продажи в России. Пока же модельный ряд марки в нашей стране представлен двумя кроссоверами — X70 и X50+, а также седаном S50.

Все эти автомобили выпускаются в Белоруссии на заводе «Белджи». Кстати, у приостановленного X50 была впечатляющая статистика: в прошлом году его продажи в России достигли 38,3 тысячи штук. Это позволило модели занять четвёртое место по популярности на российском авторынке. Впереди оказались только Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion, а в Москве X50 и вовсе стал бестселлером.

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Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель «Москвич» намерен выпустить гибридный автомобиль под собственной маркой уже через два года. Презентация новинки запланирована на 2027 год. Она окажется дороже обычных моделей с двигателем внутреннего сгорания. При этом гибрид будет существенно дешевле чистого электромобиля.

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Юлия Сафиулина
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