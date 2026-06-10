Belgee временно прекратил продажи своего бестселлера X50 в России

Белорусский бренд Belgee приостановил реализацию кроссовера X50 на российском рынке. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

В компании пояснили, что в данный момент реализация этой машины действительно остановлена. Сейчас специалисты анализируют ситуацию на рынке и решают, выпускать ли X50 дальше.

Основное внимание сейчас уделяется другой новинке — недавно стартовали продажи кроссовера Belgee X50+. Именно на нём производитель сделал акцент, тогда как судьба предыдущей версии пока остаётся открытой.

В компании добавили, что изучают различные варианты исполнения X50, а также саму возможность возобновить его продажи в России. Пока же модельный ряд марки в нашей стране представлен двумя кроссоверами — X70 и X50+, а также седаном S50.

Все эти автомобили выпускаются в Белоруссии на заводе «Белджи». Кстати, у приостановленного X50 была впечатляющая статистика: в прошлом году его продажи в России достигли 38,3 тысячи штук. Это позволило модели занять четвёртое место по популярности на российском авторынке. Впереди оказались только Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion, а в Москве X50 и вовсе стал бестселлером.

Ранее сообщалось, что отечественный автопроизводитель «Москвич» намерен выпустить гибридный автомобиль под собственной маркой уже через два года. Презентация новинки запланирована на 2027 год. Она окажется дороже обычных моделей с двигателем внутреннего сгорания. При этом гибрид будет существенно дешевле чистого электромобиля.