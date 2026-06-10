«Москвич» обещает удивить водителей гибридной новинкой

В 2027 году столичный автозавод «Москвич» рассчитывает представить первую гибридную модель, которая выйдет под оригинальным брендом предприятия. О планах на Петербургском международном экономическом форуме рассказала гендиректор компании Елена Фролова, информирует «Коммерсантъ».

Фролова пояснила, что гибрид окажется дороже классической машины с ДВС, однако будет существенно дешевле чистого электрического аналога благодаря малогабаритной батарее.

Техническая начинка будущей новинки пока остаётся засекреченной — не ясно, кроссовер это либо седан, а также кто именно предоставит технологическую базу. Ходят неофициальные слухи: отношения с действующим партнёром JAC складываются не лучшим образом, поэтому гибридную модель, вероятно, построят на агрегатах китайского SAIC (в модельном ряду этого концерна имеются подходящие варианты — Roewe D7, MG ZS и некоторые другие).

Сколько будет стоить автомобиль, тоже не раскрывается, однако его обещают вывести в сегмент масс-премиум, сопоставимый с Haval или Geely.

Тем временем стало известно, что зумеры заинтересовались авто российского производства. Среди российских марок вне конкуренции закономерно оказалась LADA — её предпочитает каждый второй респондент (49%). Вторую строчку занимает Solaris с долей 22%, а замыкает лидирующую тройку «Москвич» (12%). Ещё десять процентов участников опроса уже присматриваются к Volga.