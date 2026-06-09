Катастрофа под капотом: как тополиный пух незаметно убивает двигатель

Тополиный пух может незаметно навредить автомобилю и привести к серьёзным неисправностям. Об этом в беседе с Life.ru предупредил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, одна из главных опасностей — засорение радиатора. Пух забивается между решётками и образует плотную «шубу», из-за которой система хуже охлаждает двигатель.

«Пух, скопившийся между его решеточками, образует своего рода "шубу", которая не позволяет своевременно охлаждать охлаждающую жидкость, охлаждающую двигатель», — объяснил Славнов.

Это может привести к неправильной работе мотора, перегреву и поломке автомобиля. Поэтому после сезона пуха эксперт советует отдельно промывать радиатор на мойке. Делать это лучше хотя бы раз в год — в конце лета или начале осени.

Ещё одна проблема — воздушный фильтр двигателя. Если пуха на дорогах много, его стоит менять чаще или хотя бы чистить. По словам Славнова, фильтр можно пропылесосить, выбить или отряхнуть от скопившегося пуха.

Отдельное внимание эксперт советует уделять салонному фильтру. Именно он задерживает пух и другие частицы, чтобы они не попадали внутрь машины.

«Фильтр салона по возможности чистите, а еще лучше — меняйте, стоит он недорого. Все-таки воздух, которым дышит водитель, должен быть чистым и защищенным от всяких аллергенов», — отметил собеседник Life.ru.

Славнов добавил, что в сезон тополиного пуха водителям стоит чаще проверять фильтры и состояние радиатора. Это поможет избежать проблем с двигателем и сохранить нормальный воздух в салоне.

Ранее Life.ru рассказал, как бороться с аллергией на тополиный пух. На самом деле пух — это семена, состоящие в основном из целлюлозы. Аллергологи отмечают, что он не провоцирует аллергическую реакцию, но переносит мелкие частицы пыльцы и усиливает их воздействие.