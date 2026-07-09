Водителям объяснили, что на самом деле убивает машину в грозу
Обложка © Life.ru
С 11 по 12 июля Москву и область накроют ливни с грозами. Автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил: главная угроза для машин в непогоду — не молния, а падающие деревья, град и подтопления.
По его словам, попадание молнии в автомобиль — крайне редкое явление. Металлический кузов работает как «клетка Фарадея», защищая людей внутри. Повредиться может электроника, но чаще машины страдают от веток и обломков.
Особенно опасны старые и аварийные деревья у парковок. Эксперт советует не бросать машину где попало, особенно под рекламными конструкциями и в запрещённых местах. При штормовом предупреждении лучше убрать автомобиль заранее.
Страховка может помочь: некоторые полисы покрывают ущерб от стихии и обходятся дешевле КАСКО. Главное — не ждать беды у первого попавшегося дерева.
А ранее россиянам рассказали, что при затоплении авто важно зафиксировать это и не заводить мотор. По данным Роскачества, проблема может возникнуть не только у водоёмов, но и на городских парковках из-за забитых ливнёвок или протечек.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.