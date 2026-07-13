Автомобилистам объяснили, как сернистое топливо разрушает мотор изнутри

Водители часто связывают плохой бензин с детонацией или поломкой форсунок, но самый дорогой ущерб происходит в масляной системе. Эксперт Константин Ершов объяснил RG.ru, как высокое содержание серы сокращает ресурс мотора.

При сгорании топлива образуются оксиды серы, которые превращаются в кислоты. Они попадают в масло, и его щелочные присадки (TBN) начинают их нейтрализовать. В норме запаса хватает на 7–10 тысяч километров, но при сернистом топливе он истощается уже к 3–5 тысячам. После этого внутри двигателя возникает кислая среда: коррозия вкладышей, износ колец и образование нагара.

Проблему усиливает разжижение масла, когда топливо просачивается в картер. Оно становится одновременно жидким и кислым — формула ускоренного износа.

Эксперт советует сокращать интервал замены до 5–6 тыс. км, а в тяжёлых условиях — до 3–5 тыс. Обращайте внимание на рост расхода, нестабильный холостой ход и запах серы из выхлопа.

А ранее россиянам объяснили, как безопасно отбуксировать машину при поломке в жару. По словам специалиста, первым делом нужно аккуратно припарковаться у обочины, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать службу аварийных комиссаров.