Бензин в России за неделю подешевел на 1,12 руб., дизель — на 2,09 руб.

Средние потребительские цены на автомобильное топливо в России показали разнонаправленную динамику за прошедшую неделю. По данным Росстата, в период с 27 июля по 3 августа литр бензина в среднем подешевел на 1 рубль 12 копеек, до 76,57 рубля, а дизельное топливо потеряло в цене 2 рубля 9 копеек, опустившись до 91,29 рубля за литр.

Марка АИ-92 снизилась на 1,08 рубля до 72,77 рубля, а АИ-95 — на 1,22 рубля до 78,72 рубля. Наибольшее снижение цен на бензин зафиксировано в Севастополе, Крыму и Вологодской области — минус 15,1%, 14,8% и 12,2% соответственно.

В целом падение цен зафиксировано в 46 субъектах РФ. Эксперты связывают динамику с сезонным спросом, объёмами переработки и логистическими факторами. В ведомстве отмечают, что ситуация на топливном рынке остаётся стабильной.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявили, что бензин АИ-92 на заправках «ТЭС» и «АТАН» не будет дороже 100 рублей за литр благодаря региональным мерам поддержки. Они также сообщили, что к середине августа аналогичный ценовой порог планируется установить для АИ-95 и дизеля.