Главы Крыма и Севастополя договорились о снижении цен на бензин

Стоимость бензина АИ-92 на заправках крупнейших сетей Крыма и Севастополя с 4 августа не будет превышать 100 рублей за литр. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Новый ценовой порог установят на АЗС компаний «ТЭС» и «АТАН». Для этого власти полуострова приняли решение предоставить операторам региональные меры поддержки.

«Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний ТЭС и АТАН стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр», — заявил Аксёнов.

Следующим этапом станет снижение стоимости других непремиальных видов топлива. К середине августа власти рассчитывают установить такой же предельный уровень для бензина АИ-95 и дизеля.

Развожаев отметил, что окончательное решение будет зависеть от реализации федеральных мер по стабилизации цен. Крым и Севастополь координируют работу из-за общих логистических цепочек поставок.

Региональные власти продолжают взаимодействовать с операторами рынка и федеральным центром, чтобы обеспечить полуостров горючим и постепенно снизить нагрузку на автомобилистов.

Ранее Life.ru сообщал, что власти принимают меры для снабжения топливом Крыма и Севастополя. Вице-премьер Александр Новак объяснил сложности не нехваткой горючего, а логистическими проблемами и заверил, что работа по увеличению поставок продолжается.