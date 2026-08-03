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Регион
3 августа, 18:52

Главы Крыма и Севастополя договорились о снижении цен на бензин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

Стоимость бензина АИ-92 на заправках крупнейших сетей Крыма и Севастополя с 4 августа не будет превышать 100 рублей за литр. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Новый ценовой порог установят на АЗС компаний «ТЭС» и «АТАН». Для этого власти полуострова приняли решение предоставить операторам региональные меры поддержки.

«Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний ТЭС и АТАН стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр», — заявил Аксёнов.

Следующим этапом станет снижение стоимости других непремиальных видов топлива. К середине августа власти рассчитывают установить такой же предельный уровень для бензина АИ-95 и дизеля.

Развожаев отметил, что окончательное решение будет зависеть от реализации федеральных мер по стабилизации цен. Крым и Севастополь координируют работу из-за общих логистических цепочек поставок.

Региональные власти продолжают взаимодействовать с операторами рынка и федеральным центром, чтобы обеспечить полуостров горючим и постепенно снизить нагрузку на автомобилистов.

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Ранее Life.ru сообщал, что власти принимают меры для снабжения топливом Крыма и Севастополя. Вице-премьер Александр Новак объяснил сложности не нехваткой горючего, а логистическими проблемами и заверил, что работа по увеличению поставок продолжается.

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Полина Никифорова
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