В Волгоградской области повторно ввели лимиты на продажу бензина

В Волгоградской области сетевые АЗС вновь ограничили продажу топлива для частных клиентов. Информация об этом появилась в телеграм-канале регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК.

«В связи с резко возросшим спросом компании «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» на АЗС временно ввели ограничения на отпуск топлива: за одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Кроме того, компания «ЛУКОЙЛ» временно ввела ограничения на отпуск дизельного топлива в городской черте – 60 литров, на трассе – 200», — говорится в сообщении.

При этом «Газпром» продолжает реализацию дизеля без каких-либо ограничений. В региональном комитете подчеркнули, что совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы ведётся постоянный мониторинг ситуации. Все заинтересованные ведомства и нефтяные компании принимают меры, чтобы удержать стабильность на топливном рынке области.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области полностью отменили все ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в один бак. Решение было принято губернатором Ильёй Середюком в связи со стабилизацией обстановки и сокращением очередей. Губернатор подчёркивал, что система продажи по чётным и нечётным номерам вводиться не будет, а приоритет сохраняется за экстренными службами и сельхозпроизводителями.