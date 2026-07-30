В Краснодарском крае начали отменять лимиты на продажу топлива

Ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае начала улучшаться после увеличения объёмов поставок в регион. Об этом сообщили в администрации Кубани по итогам совещания губернатора Вениамина Кондратьева с вице-премьером России Александром Новаком.

По информации краевых властей, число автозаправочных станций, испытывающих перебои, продолжает сокращаться уже вторую неделю подряд. По состоянию на 30 июля из 1041 АЗС полностью без топлива оставались 114.

В администрации также отметили, что поставки нефтепродуктов в регион сейчас осуществляются в штатном режиме, а принятые меры позволили стабилизировать ситуацию на топливном рынке.

Ранее крупные сети АЗС в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу бензина. В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты уже сняли на заправках «Лукойла». В других регионах часть сетей увеличила максимальный объём отпуска топлива до 50 литров, однако на некоторых заправках ограничения и запрет на продажу бензина в канистры пока сохраняются.