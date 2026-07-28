Российские АЗС начали отменять ограничения на продажу бензина

Российские сети АЗС начали отменять и смягчать ограничения на продажу бензина. Об этом сообщает газета «Известия».

В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области лимиты уже сняли на заправках «Лукойла». В столице свободный отпуск топлива также действует на АЗС Teboil.

В ряде регионов ограничения пока сохраняются, однако многие компании увеличили максимальный объём отпуска бензина с 30 до 50 литров. Такие меры, в частности, действуют на заправках «Роснефти» и «Башнефти».

Как ранее заявил вице-премьер Александр Новак, ситуация на рынке улучшилась после выхода части нефтеперерабатывающих заводов из плановых ремонтов.

В то же время на отдельных АЗС «Газпрома», «Татнефти» и других сетей продолжают действовать лимиты, которые зависят от региона и запасов топлива. Большинство крупных операторов также сохраняют запрет на отпуск бензина в канистры.

По оценке экспертов, полностью ограничения могут снять после завершения сезона повышенного спроса, не раньше октября.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилёв заявил об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде российских регионов. По его словам, в нескольких субъектах увеличилось число работающих АЗС и сократились очереди. Министр отметил, что положительной динамики удалось добиться благодаря мерам правительства, включая ограничения экспорта нефтепродуктов и рост загрузки нефтеперерабатывающих заводов.