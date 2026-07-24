Минэнерго объявило о стабилизации ситуации с топливом в регионах России

В ряде регионов России улучшилась ситуация с обеспечением топливом. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

По словам министра, в нескольких субъектах увеличилось число работающих автозаправок и сократились очереди. Положительную динамику зафиксировали в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане.

«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом — увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей», — заявил Цивилёв.

Глава ведомства отметил, что нормализация также наблюдается в Архангельской и Саратовской областях. По его словам, этого удалось добиться благодаря мерам правительства, включая ограничения на экспорт нефтепродуктов, обеспечение импорта топлива и увеличение загрузки нефтеперерабатывающих предприятий. Цивилёв добавил, что Минэнерго продолжит взаимодействовать с регионами для обеспечения их потребностей в нефтепродуктах.

Владимир Путин обсудил ситуацию на топливном рынке на совещании по экономическим вопросам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, принятые правительством меры в целом дали результат, а во многих регионах ситуация с обеспечением топливом постепенно улучшается.