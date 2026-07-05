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5 июля, 10:50

Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордных 141 тыс. тонн

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордных показателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным за период с 1 по 25 июня, объём поставок белорусского бензина в Россию составил около 141 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 100 тыс. тонн. При этом, как отмечает издание, объёмы экспорта бензина из Белоруссии в другие страны одновременно снизились.

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Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, возможные перебои на отдельных АЗС носят локальный характер и связаны с логистическими перестройками поставок от НПЗ к нефтебазам и заправкам.

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Николь Вербер
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