Новак сообщил о работе по снабжению топливом Крыма и Севастополя

Власти делают всё необходимое, чтобы обеспечить топливом Крым, Севастополь и приграничные территории, в том числе через Минтранс. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Отвечая на вопрос о положении дел на полуострове, чиновник назвал ситуацию в данном регионе сложной. По его словам, дело не в нехватке горючего, а в логистических трудностях.

«Поэтому также и регионы, и компании, и министерство транспорта делают всё для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, Севастополь, Запорожскую область, Херсонскую область, приграничные регионы. Поэтому работа вся необходимая ведётся», — сказал Новак.

А ранее президент Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!» Народного фронта сообщил, что власти создают новую систему поставок нефтепродуктов в Крым, до которой ВСУ будет очень трудно добраться. По его словам, ситуация с топливом в стране постепенно будет выправляться, в том числе на полуострове, но детали он раскрывать не стал.