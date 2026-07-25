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25 июля, 13:22

Новак сообщил о работе по снабжению топливом Крыма и Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio113

Власти делают всё необходимое, чтобы обеспечить топливом Крым, Севастополь и приграничные территории, в том числе через Минтранс. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Отвечая на вопрос о положении дел на полуострове, чиновник назвал ситуацию в данном регионе сложной. По его словам, дело не в нехватке горючего, а в логистических трудностях.

«Поэтому также и регионы, и компании, и министерство транспорта делают всё для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, Севастополь, Запорожскую область, Херсонскую область, приграничные регионы. Поэтому работа вся необходимая ведётся», — сказал Новак.

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А ранее президент Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!» Народного фронта сообщил, что власти создают новую систему поставок нефтепродуктов в Крым, до которой ВСУ будет очень трудно добраться. По его словам, ситуация с топливом в стране постепенно будет выправляться, в том числе на полуострове, но детали он раскрывать не стал.

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Вероника Бакумченко
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