Путин: Создаётся система поставок нефтепродуктов в Крым, недосягаемая для ВСУ

Власти ведут работу над новой системой поставок нефтепродуктов в Крым, до которой ВСУ будет очень сложно добраться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях форума «Всё для Победы!» Народного фронта. По его словам, ситуация с топливом в стране будет постепенно выправляться, что также касается полуострова.

«Уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», — сказал глава государства. Детали Путин не раскрыл.

Ранее Владимир Путин заявил, что, несмотря на попытки атак со стороны ВСУ, фундамент российской энергосистемы остаётся крепким. Удары ВСУ действительно несут неприятные последствия, однако со временем ситуация нормализуется.