Путин раскрыл, в чём сила

Президент России Владимир Путин заявил, что главной силой россиян является способность преодолевать трудности и не поддаваться страху. Об этом он сказал на форуме Народного фронта «Всё для Победы!», который проходит в Национальном центре «Россия».

«Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идём и будем идти только вперёд», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин вручил награды лауреатам специальной номинации Общероссийского народного фронта. Среди отмеченных — охранники Старобельского педагогического колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, которые во время обстрела помогли эвакуировать студентов из общежития и спасли 30 человек, в том числе вынесли на руках двух раненых девушек.