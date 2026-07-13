Действия киевского режима создают определённые сложности с нефтепродуктами, но обстановка будет постепенно улучшаться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Всё для Победы!», где в том числе демонстрировались новые разработки «Кулибин-клуба» для нужд бойцов в зоне спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что фундамент российской энергетики остаётся весьма мощным и надёжным. По его оценке, проблемы, возникающие в моменте, носят временный характер. Российский лидер отметил, что противник пытается наносить урон объектам энергетической инфраструктуры, что действительно влечёт неприятные последствия. Однако постепенно ситуация с топливом на внутреннем рынке нормализуется, заверил он.

Также Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на атаки ВСУ по российской территории. Разница с действиями Киева будет в том, что российские удары будут кратно мощнее, подчеркнул глава страны.