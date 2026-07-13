Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 13:56

Путин: Ситуация с топливом в России будет постепенно выправляться

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Действия киевского режима создают определённые сложности с нефтепродуктами, но обстановка будет постепенно улучшаться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Всё для Победы!», где в том числе демонстрировались новые разработки «Кулибин-клуба» для нужд бойцов в зоне спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что фундамент российской энергетики остаётся весьма мощным и надёжным. По его оценке, проблемы, возникающие в моменте, носят временный характер. Российский лидер отметил, что противник пытается наносить урон объектам энергетической инфраструктуры, что действительно влечёт неприятные последствия. Однако постепенно ситуация с топливом на внутреннем рынке нормализуется, заверил он.

Путин раскрыл, в чём сила
Путин раскрыл, в чём сила

Также Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на атаки ВСУ по российской территории. Разница с действиями Киева будет в том, что российские удары будут кратно мощнее, подчеркнул глава страны.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar