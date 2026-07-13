Путин: Россия ответит на удары ВСУ зеркально и в разы сокрушительнее

Владимир Путин сделал заявление относительно реакции на попытки киевского режима атаковать российскую территорию. Соответствующее высказывание прозвучало на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» в Национальном центре «Россия», его слова приводит журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Глава государства подчеркнул, что ответные меры всегда будут носить симметричный характер. При этом он уточнил, что зеркальность не означает равенства в силах.

По его словам, куда бы противник ни пытался нанести удар, возмездие последует по тому же принципу, но окажется значительно сокрушительнее. Российский лидер заверил, что мощь ответа будет превосходить изначальную атаку в несколько раз.

Владимир Путин также заявил, что несмотря на масштабное противостояние с русофобской частью коллективного Запада, Россия продолжает наращивать темпы развития по всем ключевым направлениям. Он обратил внимание на успехи в укреплении экономики и финансовой системы, совершенствовании Вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса, особо отметив продвижение российских бойцов на линии боевого соприкосновения.