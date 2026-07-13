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13 июля, 13:17

Путин: Россию ждёт победа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин уверен в неизбежности победы России в специальной военной операции. Соответствующее заявление он сделал на форуме ОНФ «Всё для Победы».

По словам главы государства, добровольная поддержка граждан — залог успеха. Президент подчеркнул, что такая консолидация общества и готовность людей помогать фронту — ключевой фактор достижения целей СВО.

«Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек и собрали — не от государства, а от граждан, добровольно, на цели СВО — свыше 70 миллиардов рублей. Вот поэтому нас и ждёт, безусловно, победа», — сказал Путин в Национальном центре «Россия».

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Ранее Владимир Путин вручил награды победителям специальной номинации «Всё для Победы» Общероссийского народного фронта. Церемония прошла в Национальном центре «Россия». Среди лауреатов — охранники Старобельского колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин. Во время атаки на общежитие они не ушли, помогали студентам выбраться, открывали ворота под обстрелом, а двух раненых девушек вынесли на руках.

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Наталья Афонина
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