Бензин начали свободно продавать на 86 АЗС в Крыму

В Крыму с 20 июля значительно расширили перечень автозаправочных станций, где можно свободно приобрести бензин. Министерство топлива и энергетики республики опубликовало списки из 86 точек, торгующих марками АИ-95 Ultra и АИ-92 без ограничений.

«В Севастополе с 20 июля в свободной продаже будет бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на десяти заправках АТАН», — сообщил глава региона Михаил Развожаев.

При этом в городе-герое сохраняется лимит на отпуск топлива — не более 20 литров на один автомобиль. Ограничения на заправку действуют с мая. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предупреждал, что гарантированной ежедневной продажи и точных графиков ещё не будет, не уточнив сроков.

Ранее Кабмин одобрил решения для стабилизации рынка горюче-смазочных материалов. Детали принятых решений не раскрываются. Кроме того, вице-премьер Александр Новак уточнил, что логистика поставок топлива в субъекты строится в зависимости от масштабов и категории потребителей. Крупные предприятия получают ресурс напрямую с перерабатывающих заводов либо по железнодорожным магистралям, а розничный сектор и мелкие клиенты — через сеть АЗС. Основной объём топлива при этом распределяется через нефтехранилища.