Новак: Многие потребители в регионах получают топливо напрямую с НПЗ

Многие потребители топлива в российских регионах получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов или через железнодорожные поставки с НПЗ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службе «Вести».

По его словам, схема обеспечения топливом зависит от объёмов и типа потребителя.

Крупные компании могут получать топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов или по железной дороге. При этом большая часть поставок, как отметил Новак, всё же идёт через специальные нефтебазы и производственные нефтяные объединения.

Мелкие и частные потребители, в свою очередь, обычно получают топливо через автозаправочные станции.

Новак подчеркнул, что вариантов обеспечения топливом несколько, а выбор схемы зависит от масштаба компании и её потребностей.