Новак: Многие потребители в регионах получают топливо напрямую с НПЗ
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Многие потребители топлива в российских регионах получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов или через железнодорожные поставки с НПЗ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью информационной службе «Вести».
По его словам, схема обеспечения топливом зависит от объёмов и типа потребителя.
Крупные компании могут получать топливо напрямую с нефтеперерабатывающих заводов или по железной дороге. При этом большая часть поставок, как отметил Новак, всё же идёт через специальные нефтебазы и производственные нефтяные объединения.
Мелкие и частные потребители, в свою очередь, обычно получают топливо через автозаправочные станции.
Новак подчеркнул, что вариантов обеспечения топливом несколько, а выбор схемы зависит от масштаба компании и её потребностей.
Ранее вице-премьер сообщил, что внутренний рынок России начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт.
Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в специальном разделе Life.ru.