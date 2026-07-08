Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ситуацию на российском топливном рынке удалось частично стабилизировать, но она всё ещё остаётся непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.
По его словам, принятые меры уже дали эффект, однако полностью напряжение на рынке пока не снято. Новак отметил, что власти продолжают отслеживать поставки топлива и работу нефтеперерабатывающих предприятий.
Ранее правительство перенесло часть плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки, увеличило загрузку действующих заводов до максимального уровня и направило на рынок ранее накопленные объёмы топлива.
Кроме того, власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива, а машины с горюче-смазочными материалами начали пропускать через пункты пропуска по «зелёному коридору» для ускорения доставки.
По словам Новака, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. В июле также должны начаться поставки импортных нефтепродуктов, которые помогут дополнительно насытить внутренний рынок.
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