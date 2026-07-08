Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 15:30

Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ситуацию на российском топливном рынке удалось частично стабилизировать, но она всё ещё остаётся непростой. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.

По его словам, принятые меры уже дали эффект, однако полностью напряжение на рынке пока не снято. Новак отметил, что власти продолжают отслеживать поставки топлива и работу нефтеперерабатывающих предприятий.

Ранее правительство перенесло часть плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки, увеличило загрузку действующих заводов до максимального уровня и направило на рынок ранее накопленные объёмы топлива.

Житель Забайкалья надел форму полицейского, чтобы заправиться на АЗС вне очереди
Житель Забайкалья надел форму полицейского, чтобы заправиться на АЗС вне очереди

Кроме того, власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива, а машины с горюче-смазочными материалами начали пропускать через пункты пропуска по «зелёному коридору» для ускорения доставки.

По словам Новака, спрос на моторное топливо вырос примерно на треть. В июле также должны начаться поставки импортных нефтепродуктов, которые помогут дополнительно насытить внутренний рынок.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Александр Новак
  • Ситуация с бензином
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar