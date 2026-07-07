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7 июля, 11:03

Житель Забайкалья надел форму полицейского, чтобы заправиться на АЗС вне очереди

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Забайкальском крае полицейские привлекли к ответственности 21-летнего местного жителя за незаконное ношение форменной одежды сотрудника органов внутренних дел. Правонарушение выявили в ходе профилактических мероприятий на автозаправочных станциях. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При просмотре записей с камер наблюдения сотрудники обнаружили видео, на котором мужчина в полицейском обмундировании требовал от кассира АЗС обслужить его вне очереди. Личность нарушителя установили и задержали.

В Забайкалье оштрафовали лже-полицейского, заправлявшегося вне очереди. Видео © Telegram/ Ирина Волк

Задержанный пояснил, что форму приобрёл через интернет. Он представился участковым уполномоченным полиции и заправил личный автомобиль вне очереди. В отношении молодого человека составлен протокол по статье 17.12 КоАП РФ — за незаконное ношение форменной одежды, знаков различия и ведомственных знаков отличия. Ему грозит штраф, а полицейскую форму у лже-силовика конфискуют.

В Щёлкове 16-летняя девушка по указке подожгла колонку на АЗС, её задержали
В Щёлкове 16-летняя девушка по указке подожгла колонку на АЗС, её задержали

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по топливу заявил, что в стране сохраняются очереди на АЗС и нехватка некоторых сортов бензина, и поручил вместе с энергокомпаниями обеспечить бесперебойные поставки на внутренний рынок. Он предложил обсудить дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса и соцобъектов, а также проверить реализацию уже принятых решений.

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Анастасия Никонорова
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